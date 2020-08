Nevrologinja Mayim: V seriji Veliki pokovci so cenili tudi moje znanje

Igralkino življenje se je po zaključenem dolgoletnem projektu zelo spremenilo, a ima še vedno lepe spomine na serijo. "Skoraj desetletje mojega življenja sem bila del serije in bilo je zelo vznemirljivo. Za igralce je velika čast, ko si tako dolgo del uspešnega projekta. Uživala sem z ljudi in uživala sem v delu. Kot nevroznanstvenica v resničnem življenju je bila to edinstvena izkušnja, ker so na snemanju cenili tudi moje znanje," je povedala za Fox News. Zvezdnica Mayim Bialik trenutno sodeluje s soigralcem Jimom Parsonsom , ki je v seriji Veliki pokovci navdušil kot Sheldon Cooper. Slednji producira komedijo Call Me Kat , kjer ima Mayim glavno vlogo.

Na snemanju ji je bilo izredno všeč tudi to, da so jo postavili vedno pred nove in nove izzive. "Mislim, da je to spodbudilo res lep občutek in resnično uživam v takšnem delu, ker postajam samozavestnejša. Želim si, da bi pri kakšni drugi seriji doživela podobne občutke."

Mayim se je na malih zaslonih začela pojavljati že pri rosnih 12 letih, za njen uspeh pa so 'krivi' tudi njeni strogi starši."Mislim, da ni nujno imeti ene poti, ki ji moraš slediti. Imela sem precej stroge starše, moji stari starši so bili sicer priseljenci. Vedno so me podpirali na moji poti, da dosežem tisto, kar si želim. Ogromno stvari me je zanimalo, neprestano sem se učila in razvijala svoj talent."