Newyorška galerija na ogled postavila spletno razstavo Andyja Warhola

Na ogled so štiri prevladujoče teme: simboli moči, portreti, abstrakcije in reklamni oglasi. Projekt se začne kronološko leta 1977 s serijo Hammer & Sickle in se konča s serijo Camouflage , ki jo je umetnik pričel ustvarjati leta 1987, pred svojo smrtjo. Pozna 70. in 80. leta prejšnjega stoletja so bila po pisanju spletnega portala Art Daily najbolj ustvarjalna in zrela v umetnikovi karieri. V tem času se je Warhol vrnil k ročno naslikanim podobam in na nove načine prestopal meje umetnosti.

Leta 1980 je v intervjuju za Art News dejal, da so bila 70. leta nekako tiha in da se ni zgodilo nič drugačnega v umetnosti ter da meni, da bodo 80. leta bolj razburljiva. Warhola je fasciniral porast potrošništva in koncept izobilja, zato je v svoje delo vključil postopek množične proizvodnje. To je bil osrednji dogodek v umetnostni zgodovini, ki je častil banalnost popularne kulture in umetnika spremenil iz edinstvenega ustvarjalnega vizionarja v predstavnika proizvodnje. Umetnikova smrt v starosti pri 58 letih je pomenila nenaden konec obdobja radikalnega eksperimentiranja, odkritij in umetniškega sodelovanja. A vseeno so Warholova poznejša leta odprla nove poti, ki so postale temelji za razumevanje sodobne umetnosti, piše Art Daily.