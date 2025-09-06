Svetli način
Newyorška Met zaradi slabih finančnih obetov v sporazum s Savdsko Arabijo

New York, 06. 09. 2025 10.14 | Posodobljeno pred 5 minutami

STA , E.K.
Metropolitanska opera v New Yorku je sklenila sporazum o nastopanju v Savdski Arabiji in zagotavljanju umetniškega usposabljanja v tej naftno bogati kraljevini, s čimer bi si izboljšala slabe finančne obete. V skladu s sporazumom bo pet let v času zimskih počitnic opera gostovala v Rijadu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sporazum je sklenila s savdsko glasbeno komisijo, predstave pa bo izvajala v Kraljevi operni hiši Diriyah, ki jo bodo predvidoma odprli leta 2028. Glede na sporazum bodo ustvarjalci Meta zagotavljali tudi usposabljanje savdskim opernim pevcem, skladateljem, režiserjem in drugim umetnikom. Sodelovanje predvideva tudi naročilo nove opere, sta v skupnem sporočilu za javnost objavila Metropolitanska opera in savdsko ministrstvo za kulturo.

"Glasba je univerzalni jezik, ki presega meje in združuje ljudi skozi ustvarjalnost," je v izjavi dejal izvršni direktor savdske glasbene komisije Paul Pacifico. Po njegovih besedah omenjeno sodelovanje presega kulturno izmenjavo, saj je priložnost za navezovanje novih stikov, za delitev njihovih zgodb skozi glasbo in za prispevek k svetovni umetniški skupnosti.

Generalni direktor Meta Peter Gelb je za AFP povedal, da je sporazum posledica vse bolj zahtevne ekonomije pri produkcijah velikih oper. "Met ne more preživeti na podlagi zasluženih prihodkov in letnega zbiranja sredstev," je pojasnil, finančnih podrobnosti o sporazumu s savdsko vlado pa ni želel razkriti. Povedal je le, da jim bo pomagal pri njihovih finančnih potrebah.

Agencija Moody's je Metu konec avgusta znižala bonitetno oceno, kar je odraz vse slabše poslovne uspešnosti. Kot so zapisali v sporočilu, namerava opera za kritje primanjkljajev črpati iz lastnega sklada, in sicer 60 milijonov evrov v letih 2023 in 2024 ter dodatnih 43 milijonov evrov v letošnjem letu. "Ta črpanja bodo zmanjšala prihodnjo podporo proračunu, saj se redna črpanja zmanjšujejo v skladu z nižjimi rezervami," so zapisali pri Moody's.

Kot je še povedal Gelb, v Metu aktivno raziskujejo druge vire zbiranja sredstev, med drugim v povezavi z intelektualno lastnino.

