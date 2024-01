Newyorška policija aretirala še enega zalezovalca Taylor Swift.

Identiteta Taylorinega novega zalezovalca sicer še ni javno znana, so pa očividci za tuje medije zatrdili, da je bil moški izjemno vztrajen pri ideji, da bo glasbenico spoznal v živo. "Nekaj tednov je hodil po soseski, še posebej v okolici Taylorinega doma. Občasno je celo prespal na pragu, redno kadil, kričal in vsem prebivalcem vzbujal neprijetne občutke," je povedal vir za PageSix . Še ena soseda je zatrdila, da so ga opazili že okoli božiča, ko ga je njen mož vprašal, kaj želi, pa je dejal, da želi videti Swiftovo. "Prinesel ji je celo rože," je dodala. "Prosil sem ga, naj odide, pa je samo strmel vame. Popoln norec," je še razkril eden od sosedov.

Številni viri so dejali še, da so policijo poklicali že večkrat, a se ni zgodilo nič. Nedavno pa so se organi oblasti končno odzvali na klic o neurejeni osebi, ki poskuša vlomiti v stanovanje na ulici Franklin Street in moškega so končno prijeli. Policija je potrdila, da je osumljenec zaenkrat pridržan. "Ko so ga aretirali, se ni upiral in ni kričal ali karkoli drugega," so o aretaciji še povedali očividci, ki predvidevajo, da je bila pevka v času poskusa vloma v stanovanju, saj so le nekaj ur prej opazili njene telesne stražarje.