Newyorška policija obtožila voznika, ki je do smrti povozil igralko Liso Banes

26-letni Brian Boyd je bil nedavno obtožen povzročitve prometne nesreče in bega s kraja dogodka. Nesreča, v kateri je življenje izgubila 65-letna igralka Lisa Banes , se je zgodila 4. junija na Manhattnu, potem ko je Boyd prevozil rdečo luč in pri tem povozil igralko, ki je ravno takrat prečkala cesto. Newyorška policija še ni določila, ali je voznik vozil motor ali električni skiro, pri identifikaciji voznika pa jim je pomagala Lisina žena, Kathryn Kranhold .

Lisa je zaradi hujše poškodbe glave kljub posredovanju zdravnikov deset dni po nesreči umrla, žalostno novico je sporočil njen predstavnik za medije, ki je dejal: "Zelo smo žalostni zaradi Lisine tragične in nesmiselne smrti. Bila je ženska s krasno osebnostjo, prijazna in velikodušna. Bila je predana svojemu delu tako na odru kot pred kamero, še bolj pa svoji ženi, družini in prijateljem. Blagoslovljeni smo, da je bila del naših življenj."