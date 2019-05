Po Rossu iz Prijateljev zdaj s pomočjo fotografij Woodyja Harrelsona iskali požigalca

Novo poročilo namreč podrobno opisuje, kaj strokovnjaki za varovanje zasebnosti označujejo za nevarno in napačno uporabo metode prepoznavanja obraza, ki uporablja fotografije slavnih in digitalno preoblikovane podobe v namem iskanja kriminalcev.

Tovrstno skeniranje osumljencev, ki so podobni znanim osebnostim, pa ni edini način, kako oddelek premika meje tehnologije prepoznavanja obraza. Poročilo tudi podrobno opisuje, kako so v nekaterih primerih slike osumljencev digitalno spremenjene, da bi povečali verjetnost uspešnega ujemanja.

Na primer, v primerih, ko so odprta osumljenčeva usta, jih algoritmi težje zaznavajo in ocenjujejo, saj so programirani tako, da morajo biti usta zaprta, da se ujemajo z usti osumljenca. Obstaja pa nevarnost, da lahko subtilne razlike v značilnostih obraza vplivajo na izid procesa usklajevanja programske opreme in povečajo verjetnost lažne identifikacije nekoga, so še zapisali v poročilu.

Britanska policija je lanskega oktrobra na Facebooku objavila fotografijo neznanega moškega s platojem piva, je ta takoj postala viralna, saj je neznani moški na las podoben Rossu iz Prijateljev, igralcu Davidu Schwimmerju. Zaradi tega se je zabaval ves splet, kot kaže, pa je zadeva nasmejala tudi zvezdnika, saj se je odzval s humornim posnetkom, kako sam krade pivo.