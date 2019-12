Newyorški ginekologi bodo morda dobili prepoved preverjanja deviškosti

Potem ko je ameriški raper T. I. v oddaji Ladies Like Us priznal, da svojo najstniško hčerko spremlja na letnih ginekoloških pregledih, da bi se prepričal, ali je še vedno devica , bodo morda newyorški zdravniki dobili prepoved opravljanja tovrstnih pregledov.

Newyorška zakonodajna skupščina je namreč predstavila predlog zakona, s katerim bi prepovedali vse postopke, namenjene za ugotavljanje nedolžnosti žensk. Za kršitelje bi bila to poklicna napaka, zaradi katere bi jih lahko tudi kazensko ovadili.

Predlog zakona navaja: "Ti postopki niso le kršitve človeških pravic žensk in deklet, vendar lahko v primeru posilstva povzročijo še več bolečine in posnemajo prvotno dejanje spolnega nasilja, kar vodi v ponovno izkušnjo, travmo in viktimizacijo." V njem je zapisano tudi, da deviškost ni medicinski pojem, ampak socialni, kulturni in religijski konstrukt, ki odraža spolno diskriminacijo žensk in deklet.

Predlog zakona sta predstavili članica newyorške zakonodajne skupščine Michaelle Solages in državna senatorka Roxanne Persaud, ki je za The New York Post dejala: "Če lahko zvezdnik svoj vpliv izkoristi za preverjanje nedolžnosti 18-letne hčerke, si lahko predstavljate, kaj lahko to pomeni za gospodinjstva po New Yorku."