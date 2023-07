Newyorški Muzej Brooklyn bo z razstavo počastil Spika Leeja

Na razstavi bo z več kot 300 deli iz osebne zbirke 66-letnega Spikea Leeja predstavljenih sedem tem, povezanih z njegovim življenjem in ustvarjanjem - zgodovina in kultura temnopoltih, Brooklyn, šport, glasba, filmska zgodovina, družina in politika.

Umetniška dela uglednih temnopoltih ameriških umetnikov, kot so Kehinde Wiley, Deborah Roberts in Michael Ray Charles, bodo razstavljena poleg instrumentov, ki so bili nekoč v lasti legendarnih glasbenikov. Na ogled bodo tudi fotografije ter športne in filmske memorabilijie in drugo. Skupaj bodo razkrivali povezave med ljudmi, kraji in idejami, ki so botrovale Leejevemu pronicljivemu pripovedovanju zgodb, piše na spletni strani muzeja.