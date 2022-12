Newyorško domovanje Roberta De Nira tarča roparke

Domovanje igralca Roberta De Nira je bilo tarča napada roparke, ki so jo ujeli med stikanjem med božičnimi darili, ki so že bila zložena pod božičnim drevesom v igralčevem newyorškem stanovanju. Kot poroča The Post, se roparka ni uprla niti stikanju po zvezdnikovi tablici, 30-letnica pa je že stara znanka policije.

Newyorško stanovanje igralca Roberta De Nira je bilo tarča ropa. Vanj je nedovoljeno vstopila 30-letna Shanice Aviles, ki je stara znanka policije, tarča njenega obiska pa so bila igralčeva darila, ki so že čakala pod božično smrečico. Roparka je v stanovanje prišla ponoči, policisti pa so jo opazili že prej, ko je skušala vstopiti v eno od komercialnih stavb blizu De Nirovega doma.

icon-expand Robert De Niro FOTO: Profimeda

"Kradla je božična darila," je za The Post potrdil policist in dodal, da se roparka in igralec nista srečala. 79-letnik in njegova hči sta bila v času ropa v zgornjih prostorih in nista vedela, kaj se dogaja nadstropje nižje, je povedal nek vir blizu igralčeve družine. Policija je Avilesovo aretirala na kraju dogodka, roparka pa je bila v preteklosti aretirana že 26-krat. Avilesova je serijo kaznivih dejanj začela med pandemijo, največkrat pa je zagrešila krajo. Samo med 25. novembrom in 8. decembrom je bila na Upper East Sidu zaradi kraje aretirana sedemkrat, je razkrila policija.

icon-expand De Nirovo stanovanje v New Yorku je bilo tarča roparke. FOTO: Profimeda