Neymar četrtič očka: 'Naj Bog blagoslovi tvoje življenje'

Nogometni zvezdnik Neymar se je s partnerico Bruno Biancardi razveselil rojstva hčerke. Veselo novico je z objavo galerije fotografij sporočila ponosna mamica. "Naša Mel je prispela, da bo še bolj dopolnila in posladkala naša življenja! Dobrodošla, hči moja! Naj Bog blagoslovi tvoje življenje in te reši vsega zla! Veselimo se, da bomo to novo poglavje živeli s tabo. Radi te imamo," je zapisala.

Konec leta 2023 se mu je namreč s sedanjo partnerico rodila hčerka Mavie, le nekaj mesecev kasneje po zloglasni aferi pa se je z Amando Kimberly razveselil še rojstva hčerke Helene. Nogometni as in vplivnica Biancardi sta se kljub burnemu razmerju do zdaj vedno znova pobotala in pred meseci ob razkritju nosečnosti razkrila, da uživata v skupnem družinskem življenju.