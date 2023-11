Neymar delil fotografijo hčerkice v nogometnem dresu: Gremo Brazilija!

Neymar bo na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo navijal za svojo Brazilijo, saj zaradi okrevanja po poškodbi ne more igrati, veliko navijačev pa ima tudi med svojimi družinskimi člani. S svojim očetom bo navijala tudi njegova dober mesec dni stara hčerka Mavie , ki jo je dobil v zvezi z nekdanjo partnerico Bruno Biancardi .

"Danes je tekma z Brazilijo in mi smo pripravljeni za navijanje ... Gremo Brazilija!" je poleg prikupne fotografije svoje hčerke, ki jo je delil na Instagramu in Facebooku, pripisal nogometaš. Deklica leži na postelji in spi, oblečena pa je v nogometni dres reprezentance svojega očeta. Eno roko ima pod glavo, z drugo pa drži majhno nogometno žogo.