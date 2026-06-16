Neymar in Bruna Biancardi bosta dobila tretjega otroka

Neymar in Bruna Biancardi pričakujeta tretjega skupnega otroka. Par, ki ima burno skupno preteklost, ima že dve hčerki, ki sta ju poimenovala Mavie in Mel . Prva se je rodila leta 2023, druga pa dve leti pozneje. Nogometni zvezdnik ima še dva otroka iz drugih zvez, in sicer sina Davija Lucco s Carolino Dantas in hčerko Heleno z manekenko Amando Kimberlly . Par je novico razkril z objavo videa na družbenem omrežju, kjer sta razkrila še, da pričakujeta tretjo hčerko.

Bruna in Neymar sta se le mesec dni po rojstvu prve hčerke zaradi nogometaševe nezvestobe razšla. Leto dni pozneje je športnik na družebenm omrežju delil njuno skupno fotografijo in tako sporočil, da sta se pobota. Le devet mesecev po tem, ko je Bruna rodila, je sicer nogometaš dobil še eno hčerko. Mama deklice Helene je Amanda Kimberlly, s katero se je zvezdnik intimno zapletel še v času, ko je bil skupaj z nekdanjo zaročenko. Ob novici, da Amanda pričakuje otroka, je nogometaš sprva zahteval test očetovstva, rezultat pa je pokazal, da je oče.