Neymar in Bruna Biancardi razkrila spol otroka: Punčka bo!

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar in njegova partnerica Bruna Biancardi sta aprila sporočila, da skupaj pričakujeta otroka, zdaj pa sta izvedela še njegov spol. 31-letnik, ki je pred kratkim sicer javno priznal, da je svojo nosečo ženo prevaral, in vplivnica bosta dobila deklico. Za dogodek, na katerem sta razkrila spol, sta se zvezdnika zelo potrudila in vse lepo okrasila z začetnicama svojih imen N in B, se svečano uredila, svojo družino in prijatelje pa pogostila s slavnostnim kosilom.

Neymar Jr. in njegova Bruna Biancardi bosta kmalu postala starša deklice. Da bo njun prihajajoči otrok ženskega spola, sta izvedela pretekli vikend, ko sta na svojem posestvu v Mangaratibi v Riu de Janeiru gostila družinske člane in prijatelje. "Tako sva se veselila tega trenutka. Komaj čakava, da te osebno spoznava. Ti si najino največje darilo," je ob posnetek utrinkov iz dogodka, ki ga je delila na svojem Instagramu, zapisala vplivnica.

Za dogodek, na katerem sta izvedela spol otroka, sta se zaljubljenca zelo potrudila. Za svoje goste sta pripravila slavnostno kosilo, svoj dom sta zelo skrbno okrasila z rožnatimi, modrimi in belimi okraski, za vse povabljene pa pripravila prav posebna spominska darila, okrašena z začetnicami svojih imen N in B. Svečano razkritje spola sta doživela na manjšem odru, na katerem je pisalo Baby NB, v družbi nogometaševega prvega otroka, ki ga je doletela posebna čast. Prav Davi Lucco je lahko pritisnil na gumb, ki je sprožil izstrelitev roza dima in tako naznanil prihod njegove sestrice. Ob tem sta se presrečna bodoča starša, ki sta novico o nosečnosti sporočila aprila, navdušeno objela in se poljubila.

Kot se za takšen dogodek spodobi, sta se tako nogometaš kot njegova partnerica slavnostno oblekla. Neymar je nosil elegantno belo moško obleko, Bruna pa je izbrala dolg belo obleko s kristalčki in sandale. Okoli vratu sta nosila ogrlici s simbolom ključavnice in pripadajočega ključa, na kateri sta njuni inicialki, v njima pa so skrite slike.

Dogodka so se udeležili tudi nekateri svetovni zvezdniki, kot je košarkar Jimmy Butler. Košarkarski velemojster kluba Miami Heat in 31-letni nogometaš sta se spoznala na olimpijskih igrah v Riu leta 2016, vse od takrat pa sta zelo dobra prijatelja. Pogosto eden za drugega tudi navijata na tekmah, če jima to le dopušča čas. 33-letnik je bil zelo vesel, da je bil lahko ob svojem prijatelju na tako pomemben dan, nekaj utrinkov iz zabave pa je ponosno delil tudi na svojem Instagramu.