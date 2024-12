Neymar in Bruna znova v veselem pričakovanju, prihaja še ena deklica

Neymar in Bruna Biancardi bosta znova postala starša. Nogometni zvezdnik in njegovo dekle, med katerima je očitno kljub vsem nesporazumom znova vzplamtela ljubezen, sta namreč sporočila, da pričakujeta še enega otroka. "Smo zelo srečni in čakamo, da se naša družina razširi," je na Instagramu zapisala noseča vplivnica.