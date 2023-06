Neymar priznal, da je prevaral nosečo Bruno, oče mu je čestital

"To delam za vaju in za najino družino. Opravičujem se, kar se opravičiti še da. Tega mi ni bilo treba storiti, ampak te potrebujem v našem življenju. Videl sem, kako zelo si trpela zaradi vsega tega in kako si želiš biti z mano in kako zelo želim biti jaz s tabo. Naredil sem napako," je na Instagramu zapisal Neymar, ki se je javno opravičil za nezvestobo.