Neymar z objemom spodbudil ugibanja, da hodi s špansko manekenko

Eden najbolj znanih nogometašev, 27-letni Brazilec Neymar da Silva Santos Júnior, je bil nazadnje v razmerju s 24-letno brazilsko igralko BrunoMarquezine, ki ga je pogosto spremljala tudi na njegovih nogometnih tekmah. Toda očitno jima ni bilo usojeno, kajti lani sta se golobčka razšla.

Po razhodu so nogometnega zvezdnika povezovali z kar nekaj dekleti, tako so ga zdaj mediji opazili v objemu z mlado Španko iz Malage Noe Saez, ki se želi uveljaviti v svetu mode. Brazilskega zvezdnika so opazili v Barceloni, kajti udeležil se je rojstnodnevne zabave rojaka, zveznega igralca BarceloneArthurja Mela, in španski mediji so hitro začeli ugibati, ali je to novo dekle nogometnega zvezdnika, toda kljub vprašanjem, se domnevna zaljubljenca medijem nista odzvala.