Neymarjeva Bruna delila nove fotografije in pokazala nosečniški trebušček

Bruna Biancardi in Neymar se bosta kmalu razveselila drugega skupnega otroka, kot sta razkrila decembra, pa bosta še v drugo dobila hčerko. Vplivnica, ki se je po rojstvu prve hčerke z nogometnim zvezdnikom zaradi njegove nezvestobe razšla, znova uživa v družinskem življenju, kot je zapisala ob fotografijah, ki jih je delila na družbenem omrežju, pa so dnevi v Disneylandu najboljši družinski dnevi.

Vplivnica in manekenka, ki je na fotografijah pokazala nosečniški trebušček, je Disneyland obiskala s hčerko Mavie in razširjeno družino, deklica, ki bo letos oktobra dopolnila dve leti, pa je nosila majico z napisom 'Starejša sestra'.

Neymar in Bruna znova v veselem pričakovanju, prihaja še ena deklica

Neymar in mama njegovega drugega otroka sta se novembra 2023, le mesec dni po rojstvu hčerke, razšla, razlog pa je bila nogometaševa nezvestoba. Točno leto dni pozneje je zvezdnik delil njuno skupno fotografijo in s tem namignil, da je med njima ponovno vse v redu in da sta obudila zvezo.