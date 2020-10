Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja po pogajanju postala princesa

Nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja Alberta II., ki jo je ta priznal šele v začetku leta, je postala belgijska princesa, je sporočil njen odvetnik. Delphine Boël je prevzela očetov priimek Saxe Cobourg in ima enake privilegije kot njena polbrata in polsestra. V odzivu je poudarila, da sodna zmaga ne more nadomestiti očetove ljubezni.

"Delphine de Saxe Cobourg se je seznanila s sprejeto odločitvijo prizivnega sodišča v Bruslju, ki ji prinaša popolno zadovoljstvo,"so sporočili njeni odvetniki. Dodali so, da je bilo zadoščeno tudi njenim zahtevam, da ima enake privilegije kot Albertovi preostali trije otroci, ki so se mu rodili v zakonu s soprogo Paolo - sedanji kralj Belgije Philippe, princ Laurent in princesaAstrid.

Delphine Boël je dosegla svoje. FOTO: Profimedia

"Vesela je, da se s to odločitvijo končuje ta dolg postopek, ki je bil zelo boleč zanjo in njeno družino," so še navedli odvetniki."Sodna zmaga ne bo nikoli nadomestila očetove ljubezni, vendar pa daje občutek pravičnosti," so dodali po poročanju belgijske televizije RTBF. 52-letnica je skušala vse od leta 2013 dokazati, da je Albert II. njen oče. Njena mati, baronica Sybille de Selys Longchamps naj bi namreč imela pred desetletji z njim ljubezensko razmerje. Nekdanji kralj je to zanikal in vztrajal, da ni oče Boelove.