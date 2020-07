'Ni dvoma, da je na posnetkih varnostnih kamer tudi princ Andrew'

Po poročanju britanskih medijev naj bi ekipa odvetnikov, ki zastopa žrtve pokojnega Jeffreyja Epsteina , bila prepričana v video dokaze prijateljevanja pokojnega Epsteina in princa Andrewa . Princa je namreč spolnega nadlegovanja obtožila ena od žrtev, Virginia Roberts. Ta trdi, da se je Epstein do nje obnašal kot do seks sužnje in ji kar trikrat rekel, da mora s princem imeti spolne odnose. Vojvoda vse obtožbe zanika in celo pravi, da se ne spomni dneva, ko je nastala fotografija, na kateri pozira s 17-letno Virginio.

"Nobenega dvoma ni, da je princ Andrew nekje na posnetkih varnostnih kamer Epsteinovih nepremičnin. Vemo, da so bile kamere po newyorški vili in okoli nje. Vemo, da je bilo teh kamer kar nekaj in da so delovale. Princa Andrewa bi na posnetkih zagotovo našli. Njega in mnoge druge,"je povedal odvetnik Boiesza britanski The Sun.

Za zdaj ni dokazov, da ti posnetki obstajajo in da je vojvoda dejansko na njih, a preiskava še teče. FBI kamer in posnetkov sicer ne komentira, zato ni znano, ali so našli karkoli podobnega. Princ Andrew je sicer priznal, da je Epsteina obiskal v New Yorku, v Novi Mehiki in na zasebnem otoku v Karibskem morju.

Princ Andrew in njegova ekipa medijskih predstavnikov predvidevanj odvetnika Boiesa ne komentirata.