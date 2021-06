Ni dvoma o njuni ljubezni: J.Lo in Ben Affleck objeta v javnosti

Najbolj vroča zvezdnika ta hip, Bena Afflecka in Jennifer Lopez, so paparaci ujeli na ulici, ko se sta se odpravljala na zmenek. Sodeč po posnetih fotografijah, ki so prišle v javnost, lahko rečemo, da skoraj ni več nobenega dvoma, da sta nekdanja zaročenca obudila svojo ljubezen in sta srečna v objemu drug drugega ... Dobesedno.

Ben Affleck in Jennifer Lopez se v javnosti nič več ne skrivata.

Jennifer Lopez inBen Affleck sta si znova vzela čas zase in se odpravila na romantični zmenek v predelu West Hollywood v Los Angelesu. Fotografi so ju ujeli v trenutku, ko sta si izmenjevala nežnosti in se objeta sprehajala po ulici. Za romantično druženje sta izbrala restavracijo Wolfgang Puck v hotelu Pendry. Ekskluzivne fotografije njunega ponedeljkovega večera je objavil portal Page Six. Na eni od njih lahko vidimo, kako je 51-letna pevka in igralka v nekem trenutku glavo naslonila na igralčeve psi, ta pa jo je privil k sebi v objem. Čez čas sta se sicer tudi malo oddaljila, a ne povsem, saj sta se, ko sta vstopila v notranjost, držala za roke.

Parček je na 'kraj zločina' prišel skupaj, in sicer v Affleckovem avtomobilu, po poročanju omenjenega medija pa naj bi jima družbo v vozilu delala tretja oseba. To je sicer prvič, da so z oskarjem nagrajenega 48-letnega igralca in tri leta starejšo pop pevko v javnosti opazili skupaj, potem ko sta pred dnevi preživljala skupne trenutke v najeti vili v Miamiju. Naj omenimo, da je Ben ljubezensko gnezdece v Miamiju zapustil, da je lahko obiskal svoje otroke v Los Angelesu, J.Lo pa je ta čas izkoristila, da se je dobila s svojim nekdanjim možem Marcom Anthonyjem, s katerim imata dvojčka Emme in Maxa.

Affleck in Lopezova sta bila v preteklosti že enkrat zaročena, leta 2003 pa sta razdrla zaroko. Ljubezenske iskrice so znova začele švigati letos, ko sta se aprila začela sestajati. To se je zgodilo kmalu zatem, ko sta J.Lo in Alex Rodriguez preklicala zaroko. Razlog? Glasne govorice, da naj bi Alex J.Lo prevaral.

Medtem ko si J.Lo poskuša urediti svoje ljubezensko življenje, pa se je Alex moral sprijazniti, da J.Lo ni več del njegovega življenja, in je svoje misli osredotočil na prihodnost in nove projekte: "Kmalu bom obrnil nov list v svojem življenju," je 45-letni Rodriguez zapisal v Instagramovi zgodbi po vrnitvi Afflecka in Lopezove z romantičnega potovanja v Montano."Vse, kar mi več ne ustreza, odhaja iz mojega življenja. Pojavlja se nova energija. Odpirajo se mi nova obzorja na duševni, fizični in duhovni ravni. Ostajam potrpežljiv in vem, da prihaja to novo obdobje mojega življenja."