Ni ji lahko: zdaj ji očitajo, da je 'debela'

Demi je uspe šno prestala svojo 90-dnevno rehabilitacijo in njena mama je nedavno za tuje medije potrdila, da je njena hči končno ozdravljena. V samem procesu okrevanja je Demi poleg njenih druž inskih članov stal ob strani tudi njen nekdanji partner, Wilmer Valderrama , ki jo je pogosto obiskoval v bolnišnici in ji nudil potrebno moralno oporo. Pevko so fotografi po trimesečnem odvajanju ujeli v druž bi modnega kreatorja Henryja Levyja , s katerim je šla na večerjo v restavracijo Matsuhisa na Beverly Hillsu.

26-letna Demi Lovato je prestala težavno obdobje. Potem, ko se je julija leto s zaradi predoziranja za las ognila smrti, se je odločila podati na zahtevno pot rehabilitacije in zdravljenja odvisnosti. Glasbenica je že pred časom v enem izmed svojih intervjujev priznala, da ni ravno najbo lj samozavestna glede svojega videza in da se je zato dolga leta borila s prehranskimi motnjami ter spremljajočo anksioznostjo. Zaradi vpliva druž be, za katero sta tako njena mati Dianna kot njen menedžer ocenila, da ni primerna zanjo, pa je zapadla tudi v svet zlorabe različnih substanc – tako droge kot alkohola.

Zvezdnica zaenkrat še ni podala uradne izjave o svojem okrevanju ali morda novem srčnem izbrancu, so pa to storili njeni bližnji, ki so za E! News povedali: ''Demi trenutno dela izključno na sebi ... Trenira večkrat tedensko, se zdravo prehranjuje, sprejema popolnoma drugačne vedenjske vzorce. Upošteva vse nasvete, ki so ji jih predlagali številni strokovnjaki. Trenutno ni v novem razmerju in njeno preživljanje prostega časa s Henryjem je prijateljske narave. Henry je njen, neke vrste, 'trezni' spremljevalec. Demi v svojem življenju potrebuje ljudi, ki stremijo k podobnemu razmišljanju, kot ga ima trenutno sama. Osredotočena je namreč na svoje zdravje in popolno okrevanje in Henry predstavlja vir pozitivne energije in podpore, ki jo v tem času potrebuje.''

Kljub Demijinem trudu pa se je našlo nekaj takšnih, ki so njen videz po rehabilitaciji kritizirali z besedami, da se je močno 'zredila' in da bi morala shujšati. Čeprav nekateri razumejo težko pot, ki jo je morala prehoditi do tega, da se danes sprejema tudi z nekaj odvečnimi kilogrami, pa ji drugi z negativnimi kritikami delajo medvedjo uslugo in predvsem ogrožajo njeno že tako načeto samozavest.