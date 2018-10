'Ni lahko biti poročen 19 let'

V javnosti so že pred časom odjeknile govorice, da zakoncaBeckham nista več v ravno najboljšem odnosu. Revija In Touch Weeklyje pred približno štirimi meseci poročala, daDavid in Victoria živita ločeno. Vir blizu družini je za omenjeno revijo izpostavil, da ne bi bilo presenetljivo, če bi se zakonca ločila: ''Skupaj sta dosegla veliko, ampak zdaj se že vidi, da jima ne uspeva več.''

Zakonca sta kmalu zatem ob proslavitvi 19. obletnice poroke utišala vse govorice, ko sta objavila fotografijo s svoje romantične večerje, pod katero sta drug drugemu namenila ljubeče besede. David je pod sliko zapisal: ''19 let, neverjetno ... Pred 19 leti sem bil od glave do pet oblečen v vijoličasto barvo. Hmm ... Vse najboljše za obletnico najbolj čudoviti ženi in materi ... Ljubim te.'' Victoria je na možev zapis odgovorila s sporočilom: ''19 let. Tako zelo te ljubim.''