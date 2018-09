Ni prijavila nadlegovanja, ker jo je bilo sram

Lepa Cara Delevingne je priznala, da ni želela nekomu uničiti življenja, čeprav je on zasebno uničil njenega.

Supermanekenka in igralka, 26-letna Cara Delevingne, se je pridružila tisočim ženskam, ki so se odločile deliti svoje zgodbe o spolnih zlorabah in uporabile ključnik za pobudo #ZakajNisemPrijavila (#WhyIDidntReport).

"Ker sem se počutila osramočeno in nisem hotela nekomu javno uničiti življenja, čeprav mi je on zasebno uničil mojega #ZakajNisemPrijavila," je zapisala na Twitterju.

Manekenka, ki je delala za znamke kot so Burberry, Chanel, Mulberry, Dolce & Gabbana ter igrala v nekaj filmih, sicer ni izdala, koga je imela v mislih, čeprav je oktobra lani javno obtožila Harveyja Weinsteina, da jo je spolno nadlegoval.

Takrat je zapisala, da se je dogovarjala za neko vlogo, ko jo je povabil v hotelsko sobo, kjer sta jo pričakala Harvey in še neko dekle, ki jima je ukazal, naj se poljubita, ona pa jo je poskušal poljubiti na usta, čeprav se mu je menda izmuznila."Oklevala sem, da bi vse to javno razkrila, počutila pa sem se, kot da sem naredila nekaj narobe. Bila sem prestrašena, ker se je podobno zgodilo veliko ženskam, a so se bale razkritja zaradi strahu,"je dejala.

Vlogo je vseeno dobila, vse od takrat pa se počutila krivo, je priznala. Igralka je posnela dva filma za studio The Weinstein Company, Paper Towns (2015) in nedavni film Tulip Fever. Pobuda #ZakajNisemPrijavila se je uveljavila po obtožbah o spolnih kršitvah proti Brettu Kavanoju, Trumpovem kandidatu za ameriško vrhovno sodišče.