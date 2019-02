Igralka in aktivistka Hayden Panettiere, ki se je v prvi polovici lanskega leta razšla z zaročencem, boksarskim šampionom Vladimirjem Kličkom, se je po razhodu odločila, da se vrne v ZDA. Igralka, ki ima z nekdanjim partnerjem štiriletno hčerko, je dejala, da sta se razšla v prijateljskem duhu, hčerka pa je po pisanju tujih medijev ostala pri očetu.

"S hčerko ni veliko skupaj, kajti zaveda se, da je bolje, da je trenutno pri očetu," je medijem zaupala njena mama ter dodala, da je položaj žalosten, kajti igralka se je znašla v položaju, ko mora resno razmisliti o svoji prihodnosti, zato meni, da je za hčerko bolje, da ostane pri očetu, s katerim je bila zvezdnica deset let.

Kar nekaj tujih medijev je zapisalo, da igralka svoje hčerke že nekaj časa ni videla: "Ni res, da hčerke nikoli ne vidi. Hayden je šla skozi veliko, odkar je rodila hčerko, mogoče nekaj stvari ni bilo dobrih, toda prijatelji so ji pomagali," je vsem zabičal vir blizu zvezdnice. Igralka je namreč po rojstvu hčerke padla v grdo poporodno depresijo, a jo je premagala. Kljub temu pa to ni pomagalo njenemu razmerju.

Hayden ima sicer že nekaj mesecev v srcu nov plamen, kajti spoznala je igralca Briana Hickersona, s katerem sta zadnje čase nerazdružljiva. "Živela sem veliko življenje, spoznala veliko ljudi. Toda Brian me me vsak dan nauči nekaj novega, to se zelo redko zgodi," je dejala za spletno stran US Weekly ter celo namignila, da ne izključuje poroke.