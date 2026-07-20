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Tuja scena

Ni se izmuznil kameram: Piquejeva nejevolja med Shakirinim nastopom viralna

New York, 20. 07. 2026 11.19 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
Gerard Pique.

Zdi se, da Pique ni mogel ubežati Shakirini prisotnosti niti med finalom prvenstva. Kamere so posnele njegovo očitno nejevoljo med nastopom bivše izbranke, kar je spletne uporabnike spodbudilo k številnim pikrim opazkam in šalam: "Karma ga je dohitela" in "Shakira bo za vedno bolj priljubljena od njega."

Nekdanji španski reprezentant Gerard Pique in pevka Shakira sta bila več kot desetletje eden najbolj prepoznavnih zvezdniških parov. Njuna ljubezen se je pred štirimi leti grdo končala – z medsebojnim obtoževanjem, šušljanjem o nezvestobi in 'vojni' pred očmi javnosti. Slednja je med finalom svetovnega prvenstva dobila novo kost za glodanje.

Svet je v polčasu finala svetovnega prvenstva spremljal glasbeni spektakel, med tistimi, ki so si nastop ogledali v živo, pa je bil tudi Pique s sinovoma Milanom in Sasho. Ko je na oder stopila kolumbijska zvezdnica, so kamere posnele družinski trio.

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Medtem ko sta se otroka vidno zabavala med opazovanjem maminega spektakla, je ostal izraz na obrazu nekdanje nogometne sile povsem resen. To je kaj hitro postalo izhodišče številnih spletnih šal na njegov račun. Med njimi so bile najpogostejše tiste privoščljive: "Karma ga je dohitela", "Shakira bo za vedno bolj priljubljena od njega" in "Pred nekaterimi stvarmi ne moreš pobegniti."

Shakira je na letošnjem svetovnem prvenstvu nastopila tudi kot ena izmed bolj pričakovanih glasbenih zvezd. Med 11-minutnim programom je skupaj z Burna Boyem izvedla himno svetovnega prvenstva Dai Dai. Nastop je pritegnil pozornost milijard gledalcev. Poleg Shakire so ob polčasu nastopili še številni drugi glasbeni zvezdniki, med njimi Madonna, Justin Bieber, BTS in Coldplay.

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Shakira in Gerard Pique sta se spoznala leta 2010 med snemanjem videospota za pesem Waka Waka (This Time for Africa), uradno skladbo svetovnega prvenstva v Južni Afriki, kjer je Pique kot član španske reprezentance osvojil naslov svetovnega prvaka.

Shakira in Gerard Pique
Shakira in Gerard Pique
FOTO: Profimedia

Kmalu zatem se je med njima razvila ljubezenska zgodba, ki je trajala več kot deset let. Skupaj sta dobila dva sinova, Milana in Sasho, ter veljala za enega najbolj znanih prepletov sveta glasbe in nogometa. Par je v skupni izjavi leta 2022 potrdil, da se razhaja, ob tem pa prosil za zasebnost predvsem zaradi otrok. Razhod je kmalu postal ena največjih zvezdniških zgodb leta, saj so mediji poročali o domnevni nezvestobi, Pique pa je pozneje javno potrdil zvezo z novo partnerico Claro Chio Marti.

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losser
20. 07. 2026 13.10
Strašna nejevolja, iz posteka se vidi da kozarce meče v publiko žvižga in pljuva.
Odgovori
0 0
luckyss.1
20. 07. 2026 13.05
A zato, ker se je pogovarja ? kakšne to pišete.
Odgovori
0 0
Big M
20. 07. 2026 13.00
Iz tega dogodka...naredijo cel članek! Noro!
Odgovori
+1
1 0
Nikdar več
20. 07. 2026 12.38
Ah dejte no....
Odgovori
+3
3 0
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