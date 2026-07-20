Ni se izmuznil kameram: Piquejeva nejevolja med Shakirinim nastopom viralna

Nekdanji španski reprezentant Gerard Pique in pevka Shakira sta bila več kot desetletje eden najbolj prepoznavnih zvezdniških parov. Njuna ljubezen se je pred štirimi leti grdo končala – z medsebojnim obtoževanjem, šušljanjem o nezvestobi in 'vojni' pred očmi javnosti. Slednja je med finalom svetovnega prvenstva dobila novo kost za glodanje. Svet je v polčasu finala svetovnega prvenstva spremljal glasbeni spektakel, med tistimi, ki so si nastop ogledali v živo, pa je bil tudi Pique s sinovoma Milanom in Sasho. Ko je na oder stopila kolumbijska zvezdnica, so kamere posnele družinski trio.

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Medtem ko sta se otroka vidno zabavala med opazovanjem maminega spektakla, je ostal izraz na obrazu nekdanje nogometne sile povsem resen. To je kaj hitro postalo izhodišče številnih spletnih šal na njegov račun. Med njimi so bile najpogostejše tiste privoščljive: "Karma ga je dohitela", "Shakira bo za vedno bolj priljubljena od njega" in "Pred nekaterimi stvarmi ne moreš pobegniti." Shakira je na letošnjem svetovnem prvenstvu nastopila tudi kot ena izmed bolj pričakovanih glasbenih zvezd. Med 11-minutnim programom je skupaj z Burna Boyem izvedla himno svetovnega prvenstva Dai Dai. Nastop je pritegnil pozornost milijard gledalcev. Poleg Shakire so ob polčasu nastopili še številni drugi glasbeni zvezdniki, med njimi Madonna, Justin Bieber, BTS in Coldplay.

Shakira in Gerard Pique sta se spoznala leta 2010 med snemanjem videospota za pesem Waka Waka (This Time for Africa), uradno skladbo svetovnega prvenstva v Južni Afriki, kjer je Pique kot član španske reprezentance osvojil naslov svetovnega prvaka.

Shakira in Gerard Pique FOTO: Profimedia