Ni še konec: saga Karleuše in domnevnega ljubimca se nadaljuje

Srbska pevka Jelena Karleuša je na družabnih omrežjih ponovno nagovorila vse, ki v javnosti trdijo, da sta bila z nekdanjim reprezentantom Bosne in Hercegovine Ognjenom Vranješem ljubimca in da sta imela skrivno afero.

"Nikoli v življenju nisem bila v zvezi s človekom, ki mu je ime Ognjen Vranješ. Tožila sem in tožila bom vsakega, ki širi to laž ali to objavi v kateremkoli mediju. Dovolj je bilo izkoriščanja mojega imena za gradnjo slave nekoga drugega," je napisala na instagramu in facebooku in za konec dodala: "Dovolj je bilo napadov na mojo družino."