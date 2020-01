Ni še videla filma Camp Rock, kjer je v mladih letih zaigral njen mož

Igralka je v intervjuju najprej pojasnila, da sovraži gledati filme, v katerih nastopa, saj vedno vidi le napake, a si z veseljem ogleda tiste, v katerih zaigra njen mož. Nato pa je priznala: "Še pa nikoli nisem videla filma Camp Rock in zaradi tega me vsi zbadajo."

"Dokler se najini življenji nista prepletli, nisva veliko vedela o karierah drug drugega," je pojasnila. "Včasih sva se zato šla igro, v kateri sva si govorila 'to je moja prva pesem' ali 'to je moj prvi film' ali 'to je prva pesem, ki sem jo napisal sam' in podobno,"se je spominjala in nato še dodala, da je to v resnici še vedno način, skozi katerega spoznavata drug drugega.

Čeprav zvezdnica priznava, da ve premalo o moževi zgodnji karieri, je dejala, da jo je ena od njegovih pesmi prepričala, da gre z njim na zmenek. "Moje življenje je bilo vedno precej glasbeno obarvano. Odločila sem se, da bom šla z njim na zmenek, ko sem videla videospot za pesem Close, v katerem si sleče majico," je povedala in dodala: "Ta pesem je moja najljubša."