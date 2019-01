Ni si mogla kaj, da se ne bi dotaknila njenih las

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta se mudila na prvem letošnjem uradnem obisku, ko sta obiskala škotski Dundee ob odprtju novega kulturnega centra, muzeja Victoria and Albert (V&A). Kate Middleton je imela krajši govor, saj je tudi pokroviteljica centra, hkrati pa je poudarila, da bo "navdih drugim".

S princem Williamom se bosta srečala tudi z zaposlenimi v težavni Michelinovi tovarni, se je pa med sprejemom, ko so Williama in Kate na ulici pričakali oboževalci, zgodilo, da je ena od šolark pred družbenim centrom CrescentKate pobožala po laseh. Seveda je bil to trenutek, ki so ga ujeli tudi številni fotografi, fotografija pa je tako zaokrožila po spletu.