Ni več samski: nova zelo podobna nekdanji

Eden najbolj zaželenih hollywoodskih igralcev ni več samski. Channing Tatum se je aprila po skoraj devetih letih zakona razšel zJenno Dewan, zdaj pa se dobiva z britansko pevko Jessie J.

"Zadnje čase se veliko družita in zelo je vesel, ko jo vidi. Ona je sicer na turneji, a si jo zelo želi bolje spoznati, zato se ji pogosto pridruži. Zelo se trudi in z njo preživi toliko časa, kot ga le lahko," je povedal vir in dodal, da se zabavata ter da bosta videla, kam vse skupaj vodi. "Že nekaj časa jo pozna in vedno je govoril, kako zelo nadarjena je," je dodal.

Fotografi ju še niso ujeli skupaj, so ju pa konec tedna skupaj opazili v Seattlu. "Sicer se nista poljubljala v javnosti, a je bilo nedvomno videti, da sta par," je dodal drug vir.

Mnogi oboževalci se spominjajo, da sta si delila oder na podelitvi MTV filmskih nagrad leta 2015, ko mu je Jessie podelila nagrado za najboljšo komično igro.