Ni videti konca: Hollywoodski igralci stavkajo že 100 dni

Sindikat igralcev s predsednico Fran Drescher na čelu je sicer že v začetku meseca upal na pogajanja, ki bi obrodila sadove. Upanje jim je vlilo dejstvo, da so v istem času stavko prekinili scenaristi, ki so z isto skupino predstavnikov velikih studiev uspeli skleniti dogovor, s katerim sta bili zadovoljni obe strani.

A temu ni bilo tako. Pogovori med sindikatom igralcev in studii so bili neproduktivni, poročil o napredku pa ni bilo. Teden pozneje je javnost presenetila vest, da so studii prekinili razpravo, češ da so zahteve igralcev pretirano drage in da sta obe strani predaleč narazen, da bi nadaljevali. "Nikoli nisem srečala ljudi, ki dejansko ne razumejo, kaj pogajanja pomenijo. Zakaj odhajate od mize," je takrat dejala Fran Drescher, ki razočaranja zaradi neuspelega pogajanja ni skrivala.

Kako bo stavka igralcev videti v naslednjih tednih, je težko napovedati. Ker je to najdaljša stavka v zgodovini sindikata, je to ozemlje povsem novo za vse vpletene. "Mislim, da pričakujejo, da bomo popustili, a to se ne bo zgodilo," je odločna Fran Drescher. "To je razpotje in ostati moramo na pravi poti."

Vseeno pa nekaj upanja vliva dejstvo, da tudi stavka scenaristov ni potekala brez ovir, trajala pa je kar 148 dni.

Kaj aktualno stanje pomeni za filme in televizijske serije?

S povratkom scenaristov na delovna mesta že nastajajo novi scenariji, ki bodo morali počakati na konec stavke igralcev. Tudi že posneti projekti bodo luč sveta ugledali šele po koncu stavke, kar pomeni, da bomo morali na številne premiere potrpežljivo čakati še nekoliko dlje, kot je bilo prvotno načrtovano.

Tudi prihodnost podelitev nagrad je v zraku. Organizatorji emmyjev so prireditev, ki bi se morala odviti septembra, že premaknili v januar. Tudi usoda prestižnih oskarjev, ki naj bi jih sicer podelili marca, še ni jasna. Pot do zlatega kipca je namreč za vsakega filmskega ustvarjalca dolga in naporna, promocijska turneja pa se navadno začne mesece prej. To pomeni, da potencialni kandidati že 'zamujajo' v tekmi za kipca.