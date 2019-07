Ni želela pozirati gola, zato je povišal honorar in doživel javni linč

Ker platforma Instagram ni dovolila objave tovrstne vsebine in ker je Sunnaya prejela celo opozorilo, da bo njen uporabniški račun zaradi tovrstnih objav izbrisan, je delila posnetek zaslona z opozorilom s strani administratorjev in poleg zapisala: ''Grožnje s strani Instagrama, da bodo izbrisali moj uporabniški račun. To je bilo popolnoma nepotrebno. V svoji objavi, ki je bila odstranjena, sem govorila o Marcusu Hydu, zdaj pa se trudim, da bi jo ponovno delila.''

Ariana Grande, ki je v preteklosti prav tako sodelovala s Hydom, a ni doživela podobne izkušnje kot Sunnaya ter druga dekleta, je bila nad prebranim zgrožena in je v svoji Instagram zgodbi delila zapis, v katerem je obsodila fotografovo početje. Njen odziv je nemudoma napolnil naslovnice tujih tabloidov, v svoji objavi pa je glasbenica sporočila sledeče:''Dragi modeli in umetniki v Los Angelesu in po celem svetu! Prebrala sem veliko srce parajočih zgodb in sovražim, da moramo o tem sploh govoriti. Ampak ... Prosim, ne najemnite fotografa, zaradi katerega se boste počutili neprijetno in ki vam bo vsiljeval občutek, da se morate sleči, tudi, če tega v resnici ne želite. Če želite, super, kar pogumno, ampak če niste prepričani, prosim, ne počnite tega. Če vam rečejo, da morate za fotografiranje v oblačilih plačati večji znesek, je to popolnoma zmešano in žal mi je, če se vam je to zgodilo. Verjemite mi, na svetu je še toliko spoštljivih, prijaznih in nadarjenih fotografov. Poiščite koga drugega ... ''