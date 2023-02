Niall Horan: Družba na nas pritiska, da dosežemo določene mejnike

V nadaljevanju je 29-letni Niall pojasnil, o čem govori refren pesmi. "Refren pesmi sporoča, da je to, kar imam trenutno v življenju, izjemno. Noro bi bilo, če to uničim zaradi zunanjih pritiskov." Odlomek pesmi je zvezdnik pred izidom promoviral na TikToku, na YouTubu pa je pred nekaj dnevi objavil videospot z besedilom pesmi.

Britanski pevec Niall Horan je nedavno izdal pesem Heaven , ki napoveduje izid njegovega novega albuma, ki bo izšel 9. junija. O pesmi, ki jo je posnel v kalifornijskem glasbenem studiu, je v izjavi za javnost zapisal: "Stvar, ki sem se jo v teh letih naučil, je, da pri določeni starosti družba na nas rada pritiska, da dosežemo določene mejnike. Ali je to poroka ali kar koli drugega, kar bi moralo temeljiti na naših instinktih. Ko se staram, skušam ta pričakovanja pustiti za sabo in zgolj sledim svojemu srcu."

Horana poleg izdaje novega albuma letos čaka še vloga žiranta v pevskem šovu The Voice. V 23. sezoni ameriškega šova bo na slavnem rdečem stolu sedel ob boku Kelly Clarckson, Chanca The Rapperja in Blaka Sheltona.