Jessica Simpson in njen mož, nekdanji igralec ameriškega nogometa, Eric Johnson imata tri otroke, 7-letno Maxwell, 6-letnega Acea in šest mesecev staro Birdie. Zvezdnica je tokrat delila črno-belo družinsko fotografijo, ob poglede katere se je raznežil marsikateri njen oboževalec.

"Nič me ne osreči bolj kot to, da se vrnem domov k njima," je zraven zapisala 39-letna mama treh otrok. Pod objavo se je vsulo tudi veliko komentarjev, in sicer da so vse tri zelo očarljive.

V nedavnem intervjuju je Jessica spregovorila, kako je imeti tri otroke: ''Trije so izziv. Z možem poskušava, da vsi trije otroci dobijo enak delež pozornosti. Trenutno je to več kot le zaposlitev za polni delovni čas. Birdie je našo družino naredila popolno.''

Spomnimo, da je imela zvezdnica med tretjo nosečnostjo kar nekaj zdravstvenih težav. Imela je išias, težave z zatekanjem in zadrževanjem vode, mučila jo je huda zgaga, nazadnje pa je morala v bolnišnico zaradi bronhitisa. Pred dnevi je oboževalce na družbenih omrežjih presenetila z novico, da se je s pomočjo osebnega trenerja v šestih mesecih poslovila od poporodne teže in shujšala več kot 45 kilogramov.