Zvezdnik Chris Hemsworthin Elsa Pataky sta skupaj devet let in imata tri otroke, hčerko Indio Rose in dva fanta – dvojčka, Tristana in Sasho. Kljub temu da je navzven njun zakon videti zelo idiličen, pa je Elsa priznala, da včasih ni lahko, tako v zakonu kot tudi pri starševstvu.

"Nič ni tako preprosto in popolno, kot je videti ... Obstajajo trenutki, ko se boriš. V svoj zakon moraš vložiti veliko truda," je iskreno priznala reviji WHO magazine. Dejala je, da imata kljub razkošnemu in lepemu življenju, vzpone in padce, tako kot kateri koli drugi zakonski par, tudi ko pride do vzgoje: "Imava trenutke, ko kričiva na otroke in takrat se počutiva kot grozna starša, takrat se zaveva, da morava delati na najinem razmerju, tako kot vsi."

"Kolikor truda vložite v svoje delo, morate enako vložiti tudi v svoje razmerje in v to, kako biti oče in mama. In to je konstantno delo," je še dodala za konec.