"Ne bi rekla, da sem obupala nad ljubeznijo. Ljubim. A sem dala na pavzo moje cilje glede razmerij. Vse je dobro. Prepuščam se toku, a nimam namena koga na hitro spoznati," je Cherylpovedala za MailOnLine.

35-letnica se je nedavno na sceno vrnila s pesmijo Love Made Me Do It (v prevodu: Zaradi ljubezni sem to naredila), številni pa so se hiteli spraševati, ali je bila pri lepotnem kirurgu, saj je bil njen obraz nenavadno napihnjen in povsem okamenel.

"Zakaj sem tako zabuhla?" se je retorično vprašala. "Ker sem tisto noč spala eno uro, kar ni nikoli dobro," je priznala. "Pokonci sem bila, ker sem hkrati izdala pesem in videospot in sem brala odzive oboževalcev na Twitterju. Zavleklo se je in je bila takoj ura tri zjutraj. Vstala sem po eni uri in si nadela lasuljo, ki jo imam pred kamero," je še dejala.

Odločena je tudi, da je ne zanimajo več "varne" odločitve, ko gre za njeno kariero, ker se ji zdi to "prekleto dolgočasno"."Ne vem, zakaj je ljudem toliko mar, saj nikogar ne žalim s tem, kakšna hodim naokoli," se je spraševala.

Trenutno sodeluje pri BBC-jevem šovuThe Greatest Dancer, skupaj z Oti Mabusein zvezdnikom iz serije Glee Matthewom Morrisonom.