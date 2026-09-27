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Nič več Margot Robbie: igralka po desetih letih zakona spremenila priimek

Los Angeles, 27. 09. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
margot robbie

Če boste v uradnih dokumentih kdaj iskali Margot Robbie in pričakovali, da ste našli slavno igralko, ste se zmotili. Priljubljena zvezdnica je namreč spremenila priimek. Od nedavnega se uradno podpisuje kot Margot Ackerley. Z možem Tomom Ackerleyjem je resda poročena že 10 let, a je svoj priimek po poročanju tujih medijev uradno spremenila šele zdaj.

Margot Robbie ni več Margot Robbie. Slavno zvezdnico boste po novem lahko našli pod imenom Margot Ackerley. Odločila se je namreč, da bo v vseh uradnih dokumentih spremenila svoj priimek in prevzela moževega.

Margot Robbie se v uradnih dokumentih po novem podpisuje kot Margot Ackerley.
Margot Robbie se v uradnih dokumentih po novem podpisuje kot Margot Ackerley.
FOTO: Profimedia

Igralka je s Tomom Ackerleyjem poročena že deset let, a se je za spremembo odločila šele nedavno. Kot poroča The Sun, je njena odločitev že vidna med lastniki produkcijskega podjetja LuckyChap Entertainment, katerega soustanoviteljica je tudi sama. Podjetje je ustanovila leta 2014 skupaj z možem, Joseyjem McNamaro in Sophio Kerr.

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Zakaj se je zvezdnica filma Barbie šele zdaj odločila za takšno potezo, ni jasno, je pa pričakovati, da bo nov priimek uporabljala samo pri uradnih podpisovanjih. V svetu zabavne industrije, kjer so osebne znamke pogosto zgrajene okoli rojstnih imen, bo Avstralka najverjetneje ohranila svoje prepoznavno ime.

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Morda se je 36-letnica za spremembo priimka odločila tudi zaradi rojstva svojega prvega otroka. Oktobra 2024 je namreč prvič postala mama, javnosti pa je znano le, da se je igralki in filmskemu režiserju pridružil deček. Kakšno ime sta mu izbrala in ali nosi priimek očeta, matere ali kar obeh, pa še vedno ostaja zavito v tančico skrivnosti.

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Margot Robbie Tom Ackerley LuckyChap Entertainment priimek zakon

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