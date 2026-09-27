Nič več Margot Robbie: igralka po desetih letih zakona spremenila priimek

Margot Robbie ni več Margot Robbie. Slavno zvezdnico boste po novem lahko našli pod imenom Margot Ackerley. Odločila se je namreč, da bo v vseh uradnih dokumentih spremenila svoj priimek in prevzela moževega.

Margot Robbie se v uradnih dokumentih po novem podpisuje kot Margot Ackerley. FOTO: Profimedia

Igralka je s Tomom Ackerleyjem poročena že deset let, a se je za spremembo odločila šele nedavno. Kot poroča The Sun, je njena odločitev že vidna med lastniki produkcijskega podjetja LuckyChap Entertainment, katerega soustanoviteljica je tudi sama. Podjetje je ustanovila leta 2014 skupaj z možem, Joseyjem McNamaro in Sophio Kerr.

Zakaj se je zvezdnica filma Barbie šele zdaj odločila za takšno potezo, ni jasno, je pa pričakovati, da bo nov priimek uporabljala samo pri uradnih podpisovanjih. V svetu zabavne industrije, kjer so osebne znamke pogosto zgrajene okoli rojstnih imen, bo Avstralka najverjetneje ohranila svoje prepoznavno ime.