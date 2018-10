'Nicholas Cage me je zlorabil pod vplivom alkohola'

54-letni Nicholas naj bi se nasilno vedel do nekdanjega dekleta

Hollywoodski zvezdnik Nicholas Cage se je znašel na udaru obtožb nekdanjega dekleta Vickie Park. Ta je nedavno zatrdila, da jo je igralec pod vplivom alkohola zlorabil v času filmskega festivala Slash na Dunaju.

V obtožbah, ki jih je Vickie vložila na sodišče, je navedla, da se je s 54-letnim igralcem videvala od junija leta 2017 vse do septembra letos, ko naj bi igralec na filmskem festivalu pod vplivom alkohola postal nasilen. Kaj točno naj bi se dogajalo 20. septembra, zaenkrat še ni znano. Vickie trdi, da naj bi prišlo do zlorabe, podrobnosti dogodka pa ostajajo zavite v meglo. Nicholas je bil sicer pred bežnim razmerjem z Vickie v zakonu z Alice Kim od leta 2004 do leta 2016.

Vickie naj bi v svojih obtožbah trdila tudi, da jo Nicholasova nekdanja soproga Alice zasleduje in nadleguje pred družbenih omrežij in da se zaradi tega ne upa sprehajati po ulicah. Sodnik naj bi njeno zahtevo po takojšnji prepovedi približevanja zavrnil do datuma, ko bo na vrsti prvo zaslišanje.