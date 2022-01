Nick Cannon bo spet zibal: to bo zanj že osmi otrok

Bre Tiesi, ki se je pred kratkim dokončno ločila od Johnnyja Manziela , so fotografi ujeli v objektiv, ko se je držala za svoj nosečniški trebušček, ki ga je v beli oprijeti obleki še bolj poudarila in se ji tudi že lepo pozna.

V ameriških medijih so zaokrožile fotografije z zabave, na katerih lahko vidimo 40-letnega Nicka Cannona in 30-letno manekenko Bre Tiesi , ki sta se zbrala v družbi majhne skupine prijateljev, obkrožena z rožnatimi in modrimi baloni.

Cannon se je za to posebno priložnost barvno uskladil s svojo izbranko Tiesijevo, s katero je sodeloval pri komediji Wild N Out. Na sebi je tako imel bel pulover s kapuco, športne hlače, superge in kapo v isti barvi.

S fotografij lahko vidimo, da so gostje na dogodku v rokah imeli tulce s konfeti, ki so jih sprožili v zrak, modri konfeti pa so tako razkrili, da Nick in Bre pričakujeta dečka. Medtem ko bo za Bre to prvi otrok, bo za Nicka Cannona že osmi.