Nick Cannon dobil desetega otroka, sedaj čaka na enajstega.

"Še en blagoslov," je na svoj Instagram profil zapisal ameriški komik in televizijski voditelj Nick Cannon in s tem naznanil prihod svojega desetega otroka, hčerke Rise Messiah . Američan, znan po svojem nadvse pestrem družinskem drevesu, je otroka na svet pozdravil skupaj s 34-letno manekenko Brittany Bell , s katero ima sicer že dva otroka.

"Da moje potovanje na tem planetu postaja vedno bolj osupljivo in nedoumljivo, se lahko zahvalim bogu, ki ga še naprej prosim, da narekuje moje korake. Dal mi je skrbništvo in oblast nad družinsko dinamiko, ki je nekaterim nepredstavljiva. Še pomembneje pa je, da me je blagoslovil z ljubečimi posamezniki, ki me skrbno vodijo skozi to smiselno življenje," je zapisal Nick, ki ima deseterico naslednikov s petimi ženskami.

"Zelo sem hvaležna za matriarhalno energijo v času moje stiske. Brittany Bell je bila skala in temelj moje poti očetovstva. Toliko me je naučila o starševstvu, psihologiji, duhovnosti, ljubezni in življenju nasploh. Za najinega tretjega otroka mi je rekla, da ne želi zabave za prihajajočega otroka in da ne potrebuje ničesar. Vse, kar si je želela, je bila molitev njenih najbližjih," je ob deljenju utrinkov z zabave, na kateri so po njegovih besedah v skupini molili za prihod novega otroka na Zemljo. Cannon je ob rojstvu hčerke razkril še, da je bil to najverjetneje najtežji porod, kar jim je bila priča.