Nick Cannon hospitaliziran zaradi pljučnice: Biti v bolnišnici je super lekcija

Zvezdnik sicer ostaja optimističen, svoje sledilce je namreč pozval, da ne potrebuje nobenih dobrih želja ali molitev. "Potrebujem samo nekaj dobrega počitka in vrnil se bom na delo, močnejši kot kadar koli," je zapisal in dodal, da je to samo pljučnica. "To ni nič, s čimer se ne bi mogel spoprijeti," je še poudaril in s tem tudi pojasnil, zakaj je sploh pristal v bolnišnici.