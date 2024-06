Nick Cannon je zavaroval svoja moda za skoraj deset milijonov evrov

Nick Cannon že dlje časa preseneča in buri javnost. Komik je namreč oče dvanajstih otrok s šestimi ženskami, tokrat pa je presenetil, ko je izdal, da je zavaroval svoja moda, in sicer za skoraj deset milijonov evrov. Sedaj pravi, da je zaščiten s papirjem, ki bo pomagal ohraniti njegovo družinsko drevo.

Nick Cannon, ki ima 12 otrok s šestimi različnimi ženskami, je sprejel prav posebno odločitev. Zavaroval je svoja moda za skoraj 10 milijonov evrov. Njegove družinske dragulje so ocenili glede na več dejavnikov, vključno z velikostjo, priljubljenimi lastnostmi in manevri v spalnici. Zaradi izida dragega vrednotenja je komik prejel laskavi naziv, namreč postal je moški z najvrednejšimi modi. Dr. Squatch, podjetje za naravno moško milo in osebno nego, je tako prek MMA/Momentous sprejelo uradno politiko, da Nickovemu imetju zagotovi dodatno zaščito.

Nick Cannon FOTO: Profimedia icon-expand

"Sovražniki pravijo, da je čas, da preneham imeti otroke in dam to super spermo na počitek, vendar tega ne nameravam, zaradi teh dragocenih žogic in svojih bodočih otrok," je dejal Nick. "Pohvala dr. Squatchu, ker je mojim modom dal zasluge, ki si jih zaslužijo, in me zaščitil s papirjem, ki ga potrebujem, da ohranim to družinsko drevo!" je dodal. Cannon se bo pridružil dolgemu seznamu zvezdnikov, ki imajo sklenjeno zavarovanje za svoje dele telesa. Rihanna naj bi imela svoje noge zavarovane za milijon dolarjev, medtem ko je Cannonova nekdanja žena Mariah Carey sklenila dve polici za skoraj 35 milijonov evrov: eno za svoj glas in eno za noge.