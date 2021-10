Nick Cannon: Mariah Carey je še vedno jezna name

Voditelj in oče sedmih otrok Nick Cannon je na posnetku prihajajoče epizode svoje dnevne pogovorne oddaje razkril, da je svojima dvojčkoma, sinu Maroccanu in hčerki Monroe, spomladi kupil darilo za njun 10. rojstni dan. A njuna mama, 52-letna pevka Mariah Carey, je temu darilu močno nasprotovala.

"Moja najstarejša dvojčka Roc in Roe sta si zaželela mobilni telefon pri osmih letih," je občinstvu dejal Nick. "Bil sem za, toda Mariah je rekla: 'Opa, ne bosta naju googlala in poizvedovala o vseh svojih novih bratih in sestrah, ne, ne gremo se tega."

"Spoštoval sem to pri njunih osmih letih, potem pa sva se dogovorila, da bosta mobilni telefon dobila pri desetih letih, a Mariah je bila še vedno proti," je nadaljeval. "Tako da sem jima pri desetih letih na skrivaj to omogočil in jima za rojstni dan kupil mobilna telefona."

Nick se je nato razgovoril o Rockovi in Roejevi rojstnodnevni zabavi in razkril, da se je izmuznil, še preden bi mu Mariah lahko očitala in bi nanj kričala, ker jima je podaril nova mobilna telefona.

"Ko je bil čas, da odpreta darilo, sem rekel: To bom pustil kar tukaj in svoji mami povejta, da se bom vrnil," je v smehu dejal Nick in dodal: "Mariah je še vedno jezna name."