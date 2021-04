Nick Cannon, nekdanji mož Mariah Carey, z novo izbranko pričakuje dvojčka

40-letni Nick Cannon in njegova nova izbranka, 30-letna Abby de la Rosa, sta na družbenih omrežjih sporočila, da bosta dobila dvojčka.

"Najina najdražja sinova - moja čudežna dojenčka, hvala, ker sta me izbrala za svojo mamico," je noseča Abby zapisala pod nosečniškimi fotografijami, ki jih je delila s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu. "Vem, da me je Gospod izbral in me pripravil na dar kar dveh angelčkov."

Nadaljevala je: "Molim, da vama Bog da moč, da pogumno in drzno hodita po poti resnice, tako kot vaš očka. Da Bog blagoslovi tebe in tvojega brata in vaju vodi, da izpolnita svoj popoln namen."