Nick Cannon o nekdanji ženi Mariah Carey: Ona ni človek, ona je božji dar

Nick Cannon je v intervjuju za The Shade Room spregovoril o svoji nekdanji ženi Mariah Carey . "Ona ni človek, ona je božji dar," je priljubljeno pevko pohvalil televizijski voditelj, ki se je od zvezdnice ločil leta 2016, razšla pa sta se že leta 2014. Kljub temu, da nista več poročena, pa je komik priznal, da je še vedno navdušen nad zvezdnico in da si je od 12. leta želel, da postane njegova žena. "Star sem bil 12 let, ko sem se zaljubil vanjo. Na steni sobe sem imel njene slike in želel sem si, da to postane moja žena," je povedal.

42-letni komik, ki je oče 11 otrok, ki jih ima s šestimi različnimi ženskami, je še razkril, da je 53-letnica ljubezen njegovega življenja. "Ona je najbolj kul oseba, kar sem jih kadar koli srečal. Ima zelo čudovit značaj, vedno je vesela in vedno dela v dobro drugih. Ne glede na to, kaj se dogaja v življenju. Odkar jo poznam, se mi zdi izjemna," je dodal.

Cannon in Careyjeva sta bila poročena od leta 2008 do 2016. Skupaj imata 11-letna dvojčka Monroe in Moroccana. Kljub ločitvi še naprej podpirata drug drugega in svoje otroke. "Veliko je dela, a mi dajeta ogromno ljubezni v zameno. Brez njiju ne bi bila ista oseba," je leta 2019 povedala zvezdnica o dvojčkih in dodala: "Mislim, da sva z Nickom kar dobro sodelovala pri sostarševstvu, ostala sva prijatelja in se lahko pogovarjava."