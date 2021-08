Nick Cannon o sedmih otrocih s štirimi ženskami: Same so sprejele to odločitev

Komik je v pogovoru za znano ameriško radijsko oddajo spregovoril o pestrem družinskem življenju. Cannon, ki ima trenutno sedem otrok s štirimi ženskami, je dejal, da je odločitev prepustil partnericam, ter dodal, da si v prihodnje želi še več otrok, saj so ti njegova prioriteta.

Igralec, komik, voditelj in oče sedmih otrok se je v pogovoru za radijsko oddajo odzval na začudenje številnih ljudi, ki se sprašujejo, zakaj ima zvezdnik kar sedem otrok s štirimi ženskami. Nick, ki ga je voditelj predstavil kot Nick "brez kondoma" Cannon, je pojasnil, da je odločitev prepustil materam otrok: "Same so sprejele to odločitev. Ženske vodijo. Vsakič, ko sem se znašel v takem položaju, sem naredil korak nazaj in jih vprašal, kaj želijo narediti one."

icon-expand Nick Cannon FOTO: AP

40-letnik se je v pogovoru dotaknil tudi tradicionalnega odnosa z zgolj enim partnerjem in ga označil za staromodnega: "To je evrocentričen koncept. Razumem institucijo poroke, toda če se vrnemo h koreninam, gre tu za stvar premoženja. Oče je drugemu moškemu dal svojo hčer za zemljo." Poudaril je, da je zelo aktiven oče, ki se udeleži vsakega športnega dogodka, saj so zanj otroci prioriteta: "Toliko sem se naučil od svojih otrok in to je neverjetno. Zelo rad sem z njimi." To pa potrjuje tudi dejstvo, da si zvezdnik želi od 10 do 12 otrok.

icon-expand Sedem otrok Nicka Cannona. FOTO: Instagram