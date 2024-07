Nick Cannon pojasnil, zakaj je svoja moda zavaroval za več milijonov evrov.

Njegove družinske dragulje so ocenili glede na več dejavnikov, vključno z velikostjo, priljubljenimi lastnostmi in manevri v spalnici. Zaradi izida dragega vrednotenja je komik prejel laskavi naziv, postal je namreč moški z najvrednejšimi modi. "Sovražniki pravijo, da je čas, da preneham imeti otroke in dam to super spermo na počitek, vendar tega ne nameravam, zaradi teh dragocenih žogic in svojih bodočih otrok," je dejal Nick.

Očka je prvič postal leta 2011, ko je z nekdanjo ženo Mariah Carey pozdravil dvojčka Moroccana in Monroe, ki sta zdaj stara 13 let. Je tudi oče sinov: 7-letnega Goldena in leto starega Risa ter tri-leta stare hčerke Powerful, ki jih ima z Brittany Bell. Z Abby De La Rosa ima 2-letna dvojčka Ziona in Zilliona ter leto staro hči Beautiful. Z Bre Tiesi ima leto starega sina Legendary, z LaNisho Cole pa leto staro hči Onyx. Igralec ima dva otroka tudi z Alyso Scott, pokojnega sina Zena, ki je decembra 2021 umrl pri 5 mesecih, potem ko so mu odkrili možganskega raka, in hčerko Halo Marie Cannon, ki se je rodila decembra 2022.