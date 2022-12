Nick Cannon pojasnil, zakaj pokojnega sina Zena niso zdravili s kemoterapijo

Kot Ashton Kutcher in Amy Schumer je tudi Nick Cannon spregovoril v dokumentarni seriji, ki jo pripravlja dr. David Agus , v kateri zvezdniki razkrivajo svoje zdravstvene težave in tiste, s katerimi so se srečali njihovi bližnji. Cannon je razkril, zakaj se z mamico sina Zena , ki je umrl decembra 2021 zaradi tumorja, nista odločila za zdravljenje s kemoterapijo.

"Ko sem sina opazoval priklopljenega na vse tiste naprave in so ga večkrat na dan zbadali, je bilo to zame srce parajoče. Celo tisti kratek čas si nisem mogel predstavljati, da bi Zen moral še skozi to," je povedal 42-letni voditelj in dodal, da jima je zdravnik že ob diagnozi povedal, da bo Zen živel približno od tri do štiri mesece, kemoterapija pa ne bo bistveno podaljšala njegovega življenja.

Kot je povedal Cannon, si je želel, da bi sin preostanek življenja preživel kvalitetno in čim bolj polno. "Kot odrasel moški sem vedel, kaj to prinaša," je dodal zvezdnik, ki se je v preteklosti tudi sam zdravil s kemoterapijo zaradi lupusa in nadaljeval: "Izpadali so mi lasje. Tega občutka niti ne bi opisal kot bolečino, tako zdravljenje iz človeka posrka vso energijo. Nisem si mogel predstavljati, kako bi bilo šele pri dojenčku in kaj bi to povzročilo v njegovem telesu."