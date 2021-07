Nick Cannon ponosno pokazal sedmega otroka

Nick Cannon je na omrežju Instagram s sledilci delil fotografijo najmlajšega sina Zena Scotta . 40-letni televizijski voditelj je sliko spečega novorojenčka objavil tako, da je oboževalcem dosegljiva zgolj 24 ur, temu pa so sledili tudi nekateri utrinki iz njegovega pestrega družinskega življenja.

Nick in 80-letna mama med sproščeno zabavo na otroškem igrišču.

Cannon je v preteklih tednih polnil ameriške medije zaradi svoje hitro rastoče družine. Njegova najstarejša otroka, dvojčka Monroe in Moroccan, sta se rodila v zakonu s pevsko divo Mariah Carey. Kasneje sta se mu rodila sin Golden in hči Powerful Queen, ki jo je dobil z modelom Brittany Bell. Junija pa je doživel skoraj neverjetni scenarij, saj sta se mu rodila dvojčka Zion Mixolydian in Zillion Heir – njuna mama je Abby De La Rosa, ter najmlajši Zen, ki se je rodil po aferi z modelom Alysso Scott.