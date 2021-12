Nick Cannon praznuje hčerkin prvi rojstni dan

Nick Cannon in Brittany Bell z otrokoma.

Brittany je na družbenem omrežju Instagram objavila nekaj utrinkov s praznovanja, deklica pa je praznovala v pravem božičnem duhu. Starša sta se potrudila tudi s praznično dekoracijo, izbrala odlično glasbo za ples, deklica se je sankala po pravem snegu, obiskal pa jo je tudi Božiček. Priložnosti primerno se je oblekel tudi zvezdnik, ki si je nadel zeleno kapo in zelen suknjič z belo obrobo, ki ga je kombiniral z rdečimi hlačami. Kostumu je dodal ogrlico iz lučk.

Hči Nicka Cannona in Brittany Bell je praznovala prvi rojstni dan.

Dekličina mati je svojo rdeče-zlato obleko kombinirala s hčerkino. Powerful Queen je dobila tudi torto, v katero je z veseljem zarila svoje male prstke, pri tem pa so jo spodbujali tudi starša in petletni bratec Golden. Dekličino praznovanje je bilo za 41-letnega voditelja grenko-sladko doživetje, saj se je pred dvema tednoma poslovil od najmlajšega sina Zena, ki je zbolel za hudo obliko raka in pet mesecev po rojstvu umrl.