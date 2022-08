Nick Cannon pričakuje desetega otroka

Nick Cannon se bo podmladka razveselil z Brittany Bell, s katero že ima dva otroka, enoletno Powerful Queen in petletnega Goldna. ''Čas se je ustavil in to se je zgodilo,'' je ob posnetku, ki ga je objavil na Instagramu, zapisal komik in televizijski voditelj. Video je nastal med fotografiranjem, pred objektivom pa je dobro razpoložena bodoča mamica ponosno pokazala okrogli trebušček.